Politico: Семья Байдена обвиняет его помощников в провальных дебатах против Трампа

В частности, речь идет о бывшем руководителе аппарата сотрудников Белого дома Рона Клайна и личном адвокате Байдене Бобе Бауэре

Джо Байден (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Семья президента США Джо Байдена обвиняет его помощников в "провальных" дебатах против 45-го американского лидера Дональда Трампа 27 июня. Об этом сообщает Politico со ссылкой на троих людей, знакомых с этим вопросом.

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По словам собеседников издания, родственники действующего президента США призвали его уволить или понизить членов команды, которая помогала ему готовиться к предвыборным дебатам.

В частности, речь идет о бывшем руководителе аппарата сотрудников Белого дома Роне Клайне и личном адвокате Байдена Бобе Бауэре.

Среди не понравившегося семье Байдена, было то, что президент больше сосредотачивался на своих предыдущих достижениях, а не на том, что планирует сделать во время своего второго срока. Кроме того, родные Байдена жалуются на то, что он "был перегружен работой и недостаточно отдохнул".

Как сообщили собеседники газеты, члены семьи Байдена настаивают на продолжении его избирательной кампании, особенно жена Джилл и сын Хантер.

Выступление Байдена на дебатах против Трампа оказалось настолько слабым, что большинство американцев сочли победителем Трампа, который почти не отвечал по существу вопросов, а когда отвечал, очень часто говорил неправду (фактчекинговая служба насчитала 32 таких случая).

После дебатов 60% избирателей в одном из опросов сказали, что демократам следует заменить 81-летнего Байдена на другого кандидата.

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