У проєкті комюніке НАТО назвали шлях України до альянсу "незворотним" – CNN

Співрозмовник видання зауважив – очікується, що остаточна версія міститиме це формулювання

Володимир Зеленський. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

У проєкті тексту спільного комюніке НАТО, шлях України до вступу в Альянс назвали "незворотнім". Про це повідомило видання CNN із посиланням на трьох співрозмовників, які обізнані з ситуацією.

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Видання зазначило, що питання, наскільки сильні гарантії надати Україні щодо її майбутнього членства в НАТО, стало ключовим джерелом дебатів між 32 членами альянсу напередодні саміту у Вашингтоні цього тижня.

Водночас журналісти стверджують – проєкт може змінитися до остаточного варіанту, але наявність "незворотного" формулювання стане важливим сигналом для Києва і Москви.

Один зі співрозмовників видання стверджує – Білий дім підтримує використання цього слова в остаточному комюніке, якщо в документі також буде підтверджено, що робота України над демократичними реформами має продовжуватися.

Цей чиновник зауважив – очікується, що остаточна версія міститиме це формулювання.

Президент Зеленський анонсував 4 липня, що Україна підпише якусь "сильну безпекову угоду" на саміті НАТО.

Напередодні саміту НАТО Столтенберг закликав до нарощування військової допомоги Києву. Він також висловив сподівання, що Україна стане членом Альянсу впродовж 10 років.

5 липня стало відомо, що Болгарія розглядає можливість виділити Україні 80 млн євро на вашингтонському саміті НАТО, але за це потрібно проголосувати парламенту.

Перед самітом НАТО, який розпочнеться вже 9 липня, союзники мають оголосити додаткові пакети військової допомоги Україні, повідомив генсек Альянсу Столтенберг.

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