У проєкті комюніке НАТО назвали шлях України до альянсу "незворотним" – CNN
У проєкті тексту спільного комюніке НАТО, шлях України до вступу в Альянс назвали "незворотнім". Про це повідомило видання CNN із посиланням на трьох співрозмовників, які обізнані з ситуацією.
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Видання зазначило, що питання, наскільки сильні гарантії надати Україні щодо її майбутнього членства в НАТО, стало ключовим джерелом дебатів між 32 членами альянсу напередодні саміту у Вашингтоні цього тижня.
Водночас журналісти стверджують – проєкт може змінитися до остаточного варіанту, але наявність "незворотного" формулювання стане важливим сигналом для Києва і Москви.
Один зі співрозмовників видання стверджує – Білий дім підтримує використання цього слова в остаточному комюніке, якщо в документі також буде підтверджено, що робота України над демократичними реформами має продовжуватися.
Цей чиновник зауважив – очікується, що остаточна версія міститиме це формулювання.
- Президент Зеленський анонсував 4 липня, що Україна підпише якусь "сильну безпекову угоду" на саміті НАТО.
- Напередодні саміту НАТО Столтенберг закликав до нарощування військової допомоги Києву. Він також висловив сподівання, що Україна стане членом Альянсу впродовж 10 років.
- 5 липня стало відомо, що Болгарія розглядає можливість виділити Україні 80 млн євро на вашингтонському саміті НАТО, але за це потрібно проголосувати парламенту.
- Перед самітом НАТО, який розпочнеться вже 9 липня, союзники мають оголосити додаткові пакети військової допомоги Україні, повідомив генсек Альянсу Столтенберг.
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