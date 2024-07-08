9 липня – саміт НАТО. Столтенберг очікує, що союзники нададуть допомогу Україні раніше
Перед самітом НАТО, який розпочнеться вже 9 липня, союзники мають оголосити додаткові пакети військової допомоги Україні. Про це 7 липня в інтерв'ю американському телеканалу CBS повідомив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.
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"Я очікую, що до саміту, який розпочнеться наступного тижня, члени Альянсу зроблять нові оголошення про посилення протиповітряної оборони та збільшення кількості боєприпасів", – сказав він.
Столтенберг наголосив, що "дуже важливо", щоб всі союзники розуміли: для України потрібно зробити більше. Йдеться у про нову підготовку та допомогу, яку надасть НАТО, і про дострокові зобов'язання.
Він додав, що НАТО візьме на себе надання і координацію безпекової допомоги Україні. Зокрема, в Німеччині буде створене командування з логістичними центрами, де розмістять техніку для тренування української армії.
- Президент Зеленський анонсував 4 липня, що Україна підпише якусь "сильну безпекову угоду" на саміті НАТО.
- 5 липня стало відомо, що Болгарія розглядає можливість виділити Україні 80 млн євро на вашингтонському саміті НАТО, але за це потрібно проголосувати парламенту.
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