Завтра – саммит НАТО. Столтенберг ожидает, что союзники выделят помощь Украине раньше

Генсек Североатлантического альянса надеется на новые объявления от НАТО по усилению украинской ПВО и увеличению боеприпасов

Йенс Столтенберг (Фото: ЕРА/TOMS KALNINS)

Перед саммитом НАТО, который начнется 9 июля, союзники должны объявить дополнительные пакеты военной помощи Украине. Об этом 7 июля в интервью американскому телеканалу CBS сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

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"Я ожидаю, что до саммита, который начнется на следующей неделе, члены Альянса сделают новые объявления об усилении противовоздушной обороны и увеличении количества боеприпасов", – сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что "очень важно", чтобы все союзники понимали: для Украины нужно сделать больше. Речь идет о новой подготовке и помощи, которую предоставит НАТО, и о досрочных обязательствах.

Он добавил, что НАТО возьмет на себя предоставление и координацию помощи в сфере безопасности Украине. В Германии будет создано командование с логистическими центрами, где разместят технику для тренировок украинской армии.

Президент Зеленский анонсировал 4 июля, что Украина подпишет какое-нибудь "сильное соглашение по безопасности" на саммите НАТО.

5 июля стало известно, что Болгария рассматривает возможность выделить Украине 80 млн евро на вашингтонском саммите НАТО, но за это нужно проголосовать парламенту.

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