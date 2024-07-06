Генсек НАТО о переговорах с Россией: Мы не можем допустить Минска-3
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что все предыдущее агрессивное поведение России говорит о том, что нельзя допускать чего-либо вроде Минских соглашений. Такое мнение он высказал на брифинге в Вашингтоне.
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Он констатировал, что российская агрессия против Украины началась в 2014 году, когда РФ оккупировала Крым, а затем ввела войска на Донбасс.
"Договорились о прекращении огня в виде Минских соглашений, [россияне – ред.] нарушили их, передвинули линию фронта еще дальше на запад, договорились о Минске-2, подождали семь лет, а затем начали полномасштабное наступление и захватили еще больше [территории – ред. .]. Мы не можем допустить Минска-3", – сказал Столтенберг.
Генсек НАТО отметил, что нет признаков того, что российский диктатор Владимир Путин готов вести переговоры о мире.
"Мы видели его последнее предложение, и оно заключалось в том, что Украина должна отказаться от четырех незаконно аннексированных областей. Это значит, что они должны не только отдать территорию, которую сегодня контролирует Россия, но фактически отдать много территории, которую контролирует Украину", – сказал он.
Кроме того, Путин продолжает требовать, чтобы Украина отказалась от права определять свой путь и стать членом Альянса.
Он выразил уверенность, что во время саммита в Вашингтоне НАТО примет "сильный" пакет помощи для Киева, предусматривающий создание нового командования НАТО по Украине, новые финансовые обязательства, новые объявления о предоставлении военной помощи с подписанием двусторонних соглашений о безопасности, с дальнейшим углублением оперативной совместимости Вооруженных Сил Украины с силами Альянса.
- 14 июня Путин заявил, что якобы оккупанты "немедленно прекратят огонь", а Кремль будет готов к переговорам, если Силы обороны выйдут с территории четырех украинских областей.
- Зеленский назвал заявления Путина о прекращении войны ультиматумом и сравнил его с Гитлером.
- 30 июня Зеленский заявил, что Украина может вести переговоры с Россией через посредников и в качестве примера привел формат Черноморской зерновой инициативы.
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