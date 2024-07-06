Генсек НАТО про переговори з Росією: Ми не можемо допустити Мінська-3

Єнс Столтенберг констатував, що немає ознак того, що Путін готовий вести переговори про мир

Єнс Столтенберг (Фото: пресслужба НАТО)

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що вся попередня агресивна поведінка Росії говорить про те, що не можна допускати чогось на кшталт Мінських угод. Таку думку він висловив на брифінгу в Вашингтоні.

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Він констатував, що російська агресія проти України почалась у 2014 році, коли РФ окупувала Крим, а згодом ввела війська на Донбас.

"Домовилися про припинення вогню у вигляді Мінських угод, [росіяни – ред.] порушили їх, пересунули лінію фронту ще далі на захід, домовилися про Мінськ-2, почекали сім років, а потім розпочали повномасштабний наступ та захопили ще більше [території – ред.]. Ми не можемо допустити Мінська-3", – сказав Столтенберг.

Генсек НАТО наголосив, що немає ознак того, що російський диктатор Володимир Путін готовий вести переговори про мир.

"Ми бачили його останню пропозицію, і вона полягала в тому, що Україна повинна відмовитися від чотирьох областей, які він незаконно анексував. Це означає, що вони повинні не тільки віддати територію, яку сьогодні контролює Росія, але фактично віддати багато території, яку контролює Україна", – сказав він.

Крім того, Путін продовжує вимагати, щоб Україна відмовилася від права визначати свій власний шлях та стати членом Альянсу.

Він висловив впевненість, що під час саміту у Вашингтоні НАТО ухвалить "сильний" пакет допомоги для Києва, який передбачає створення нового командування НАТО по Україні, нові фінансові зобов’язання, нові оголошення про надання військової допомоги із підписанням двосторонніх безпекових угод, із подальшим поглибленням оперативної сумісності Збройних Сил України із силами Альянсу.

14 червня Путін заявив, нібито окупанти "негайно припинять вогонь", а Кремль буде готовий до переговорів, якщо Сили оборони вийдуть з території чотирьох українських областей.

Зеленський назвав заяви Путіна щодо припинення війни ультиматумом і порівняв його з Гітлером.

30 червня Зеленський заявив, що Україна може вести перемовини з Росією через посередників і як приклад навів формат Чорноморської зернової ініціативи.

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