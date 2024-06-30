Перемовини з Росією можливі у форматі "зернової угоди" – Зеленський

Такий формат може бути застосований, зокрема, в енергетиці та вільному судноплавстві, розповів Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може вести перемовини з Росією через посередників та як приклад навів формат Чорноморської зернової ініціативи. Про це глава держави повідомив в інтерв’ю колумністці The Philadelphia Inquirer Труді Рубін.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

За його словами, Україна може запропонувати модель, в межах якої "можна знаходити рішення".

"Модель така була застосована перший раз на прикладі зернового коридору, коли Україна домовлялась не з блокуючою рукою Росії, а ми домовлялись з Організацією Обʼєднаних Націй, а також з Туреччиною. Вони своєю чергою взяли на себе відповідальність домовлятись з нами у тристоронній угоді, а потім відповідну угоду підписувати з російською стороною", – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що тоді це спрацювало, і зерновий коридор достатньо довго функціонував. За його словами, відповідна модель може бути використана "і в територіальній цілісності, і в енергетиці, і в вільному судноплавстві".

Зеленський бачить цей процес так: країни з різних континентів, зокрема Азії, Африки та Латинської Америки, виступатимуть посередниками. Представники цих держав можуть готувати документи щодо "тієї чи іншої кризи". Якщо умови влаштовуватимуть Україну, їх можуть надати Росії.

11 червня Зеленський заявив, що Україна відкидає можливість компромісів у війні, а РФ має понести відповідальність за наслідки своїх дій на українській території.

14 червня Путін заявив, нібито окупанти "негайно припинять вогонь", а Кремль буде готовий до переговорів, якщо Сили оборони вийдуть із території чотирьох українських областей.

Зеленський назвав заяви Путіна щодо припинення війни ультиматумом і порівняв його з Гітлером.

За підсумками Саміту миру у Швейцарії Зеленський сказав, що переговори з РФ можливі хоч завтра, якщо окупанти залишать українські землі.

Читайте також: Президент про провал зустрічей із Росією у Стамбулі у 2022-му: Ультиматум – не перемовини