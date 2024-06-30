Перемовини з Росією можливі у форматі "зернової угоди" – Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може вести перемовини з Росією через посередників та як приклад навів формат Чорноморської зернової ініціативи. Про це глава держави повідомив в інтерв’ю колумністці The Philadelphia Inquirer Труді Рубін.
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За його словами, Україна може запропонувати модель, в межах якої "можна знаходити рішення".
"Модель така була застосована перший раз на прикладі зернового коридору, коли Україна домовлялась не з блокуючою рукою Росії, а ми домовлялись з Організацією Обʼєднаних Націй, а також з Туреччиною. Вони своєю чергою взяли на себе відповідальність домовлятись з нами у тристоронній угоді, а потім відповідну угоду підписувати з російською стороною", – зазначив Зеленський.
Президент наголосив, що тоді це спрацювало, і зерновий коридор достатньо довго функціонував. За його словами, відповідна модель може бути використана "і в територіальній цілісності, і в енергетиці, і в вільному судноплавстві".
Зеленський бачить цей процес так: країни з різних континентів, зокрема Азії, Африки та Латинської Америки, виступатимуть посередниками. Представники цих держав можуть готувати документи щодо "тієї чи іншої кризи". Якщо умови влаштовуватимуть Україну, їх можуть надати Росії.
- 11 червня Зеленський заявив, що Україна відкидає можливість компромісів у війні, а РФ має понести відповідальність за наслідки своїх дій на українській території.
- 14 червня Путін заявив, нібито окупанти "негайно припинять вогонь", а Кремль буде готовий до переговорів, якщо Сили оборони вийдуть із території чотирьох українських областей.
- Зеленський назвав заяви Путіна щодо припинення війни ультиматумом і порівняв його з Гітлером.
- За підсумками Саміту миру у Швейцарії Зеленський сказав, що переговори з РФ можливі хоч завтра, якщо окупанти залишать українські землі.
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