Переговоры с Россией возможны в формате "зернового соглашения" – Зеленский

Такой формат применим, в частности, в энергетике и свободном судоходстве, рассказал Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может вести переговоры с Россией через посредников и в качестве примера привел формат Черноморской зерновой инициативы. Об этом глава государства сообщил в интервью колумнистке The Philadelphia Inquirer Труди Рубин.

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По его словам, Украина может предложить модель, в рамках которой "можно находить решения".

"Модель такова была применена впервые на примере зернового коридора, когда Украина договаривалась не с блокирующей рукой России, а мы договаривались с Организацией Объединенных Наций, а также с Турцией. Они в свою очередь взяли на себя ответственность договариваться с нами в трехстороннем соглашении, а затем соответствующее соглашение подписывать с российской стороной", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что тогда это сработало, и зерновой коридор достаточно долго функционировал. По его словам, соответствующая модель может быть использована "и в территориальной цельности, и в энергетике, и в свободном судоходстве".

Зеленский видит этот процесс так: страны разных континентов, в частности Азии, Африки и Латинской Америки, будут выступать посредниками. Представители этих государств могут готовить документы относительно "того или иного кризиса". Если условия будут устраивать Украину, они могут быть предоставлены России.

11 июня Зеленский заявил, что Украина исключает возможность компромиссов в войне, а РФ должна понести ответственность за последствия своих действий на украинской территории.

14 июня Путин заявил, что якобы оккупанты "немедленно прекратят огонь", а Кремль будет готов к переговорам, если Силы обороны выйдут с территории четырех украинских областей.

Зеленский назвал заявления Путина о прекращении войны ультиматумом и сравнил его с Гитлером.

По итогам Саммита мира в Швейцарии Зеленский сказал, что переговоры с РФ возможны хоть завтра, если оккупанты покинут украинские земли.

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