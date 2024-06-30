Переговоры с Россией возможны в формате "зернового соглашения" – Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может вести переговоры с Россией через посредников и в качестве примера привел формат Черноморской зерновой инициативы. Об этом глава государства сообщил в интервью колумнистке The Philadelphia Inquirer Труди Рубин.

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По его словам, Украина может предложить модель, в рамках которой "можно находить решения".

"Модель такова была применена впервые на примере зернового коридора, когда Украина договаривалась не с блокирующей рукой России, а мы договаривались с Организацией Объединенных Наций, а также с Турцией. Они в свою очередь взяли на себя ответственность договариваться с нами в трехстороннем соглашении, а затем соответствующее соглашение подписывать с российской стороной", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что тогда это сработало, и зерновой коридор достаточно долго функционировал. По его словам, соответствующая модель может быть использована "и в территориальной цельности, и в энергетике, и в свободном судоходстве".

Зеленский видит этот процесс так: страны разных континентов, в частности Азии, Африки и Латинской Америки, будут выступать посредниками. Представители этих государств могут готовить документы относительно "того или иного кризиса". Если условия будут устраивать Украину, они могут быть предоставлены России.

  • 11 июня Зеленский заявил, что Украина исключает возможность компромиссов в войне, а РФ должна понести ответственность за последствия своих действий на украинской территории.
  • 14 июня Путин заявил, что якобы оккупанты "немедленно прекратят огонь", а Кремль будет готов к переговорам, если Силы обороны выйдут с территории четырех украинских областей.
  • Зеленский назвал заявления Путина о прекращении войны ультиматумом и сравнил его с Гитлером.
  • По итогам Саммита мира в Швейцарии Зеленский сказал, что переговоры с РФ возможны хоть завтра, если оккупанты покинут украинские земли.

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