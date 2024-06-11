Зеленский исключил возможность любых компромиссов с Россией

Президент заявил, что время для компромиссов с российской стороной исчерпано

Владимир Зеленский (Фото: JULIEN DE ROSA/EPA)

Украина исключает возможность компромиссов в войне, которую начала российская сторона. РФ обязана понести ответственность за последствия своих действий на украинской территории. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая перед парламентом Германии.

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"Только в случае справедливой ответственности вырастает исторический шанс вылечиться от агрессии", – высказался он.

Президент отметил, что Россия должна разобрать развалины и заплатить за последствия действий российской армии в Украине.

Зеленский подчеркнул, что важным является восстановление Украины после окончания войны и каждый российский денежный актив, который могут передать Киеву, должен быть использован.

По его словам, здесь не может быть никаких компромиссов. Он объяснил, что время для этого исчерпано – такой возможности не стало после того, как Россия начала обстреливать украинские города.

"Даже если бы кто-нибудь попробовал иначе, Путин сам сотрет любую надежду договориться с ним", – сказал украинский глава.

Президент призвал союзников быть объединенными и не дать России возможности продолжить свое наступление в Европе.

17 мая Зеленский сказал, что Путину не выгоден диалог с миром и сейчас по поводу отсутствия этого "у него нет дискомфорта".

27 мая президент высказался об участии РФ в мирных конференциях. Он заявил, что Украина не поддерживает этого, ведь Путину "никакой веры нет" в его желании урегулировать конфликт.

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