Дуда: Разговоров о мирных переговорах с РФ нет – Украина имеет жесткую позицию

Польский президент подчеркнул, что мир должен сделать все возможное, чтобы Украина смогла вернуть все территории, которые были у нее отобраны

Анджей Дуда (Фото: LIGA.net / Валентина Полищук)

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что пока никаких разговоров о мирных переговорах между Украиной и Россией нет – у Киева есть жесткая позиция относительно победы в войне. Об этом он сообщил в интервью для издания LRT.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Дуда акцентировал, что не слышал никаких разговоров о мирных переговорах – "пока они точно не ведутся". Он отметил, что президент Владимир Зеленский имеет "очень жесткую" позицию по обороне и возвращению территорий.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы Украина смогла вернуть все территории, которые были у нее отобраны", – подчеркнул польский лидер.

Он отметил также, что прагматично относится к безопасности Европы и восточного фланга НАТО. Польские интересы совпадают с интересами Украины, заверил он.

"Украина хочет восстановить полный контроль над оккупированными территориями. Это также важно для всего мира, потому что это знак того, что международное право действует. России придется его соблюдать, выводя свои войска из Украины", – подытожил он.

Президент Зеленский заявлял, что "пауза" в войне – не выход, поскольку она только даст России подготовиться к новому вторжению.

Вместо того чтобы призвать к замораживанию конфликта в Украине, западные лидеры должны установить границы для российского диктатора Путина и остановить его, говорила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

Недавно лидер парламентской фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених заявил о необходимости дискуссии по поводу возможности полного прекращения огня на линии фронта в Украине.

Читайте также: Дуда: Польша может передать Украине ракеты к советским системам противовоздушной обороны