Дуда: Польща може передати Україні ракети до радянських систем протиповітряної оборони
Польща має запаси ракет до систем протиповітряної оборони радянських зразків, і розглядає їх передання Україні. Про це заявив президент країни Анджей Дуда на пресконференції з українським та литовським колегами Володимиром Зеленським та Гітанасом Науседою.
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За словами Дуди, він вже обговорив відповідний план із Зеленським.
"Польща має їх [ракети] у своїх запасах. І ми обговорювали можливість їх передання Україні, щоб забезпечити ППО для України. Я буду говорити з моїм міністром оборони, коли повернусь у Варшаву", – сказав він.
- Зранку Зеленський прибув до Литви для участі в саміті Триморʼя, в межах закордонного візиту планувалося підписання нової безпекової угоди.
- Україна та Латвія підписали безпекову угоду під час візиту Зеленського до балтійської країни.
- Пізніше стало відомо, що Литва передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшло спорядження для військовослужбовців.
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