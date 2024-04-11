Дуда: Польща може передати Україні ракети до радянських систем протиповітряної оборони

Президент Польщі пообіцяв обговорити це питання з міністром оборони країни після повернення до Варшави

Анджей Дуда (Фото: ЕРА/TOMS KALNINS)

Польща має запаси ракет до систем протиповітряної оборони радянських зразків, і розглядає їх передання Україні. Про це заявив президент країни Анджей Дуда на пресконференції з українським та литовським колегами Володимиром Зеленським та Гітанасом Науседою.

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За словами Дуди, він вже обговорив відповідний план із Зеленським.

"Польща має їх [ракети] у своїх запасах. І ми обговорювали можливість їх передання Україні, щоб забезпечити ППО для України. Я буду говорити з моїм міністром оборони, коли повернусь у Варшаву", – сказав він.

Зранку Зеленський прибув до Литви для участі в саміті Триморʼя, в межах закордонного візиту планувалося підписання нової безпекової угоди.

Україна та Латвія підписали безпекову угоду під час візиту Зеленського до балтійської країни.

Пізніше стало відомо, що Литва передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшло спорядження для військовослужбовців.

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