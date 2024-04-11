Литва передала новий пакет для ЗСУ: у ньому антидронові системи та генератори

Допомога від Литви (Ілюстративне фото: Міноборони країни)

Литва передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшло спорядження для військовослужбовців. Про це повідомило Міністерство оборони країни.

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За інформацією оборонного відомства, пакет допомоги для ЗСУ містить антидронові системи, генератори та розкладні ліжка.

У Міноборони країни зазначили, що Литва цього року вже передала Україні снаряди калібру 155 мм, бронеавтомобілі M577, антидронові комплекси, необхідне для зимового сезону обладнання, зимовий одяг, тисячі боєприпасів до протитанкового гранатомета Carl Gustaf та системи дистанційного підриву RISE-1.

"Підтримка України з боку Литви є довгостроковою і вже становить 1 млрд євро. Країна надала Україні військову підтримку на суму 610 млн євро. Протягом цього року вже надано допомогу приблизно на 84 млн євро", – йдеться в повідомленні.

22 березня очільник МЗС Литви заявив, що Захід робить помилку, не надаючи Україні достатньої кількості зброї та засобів протиповітряної оборони.

Того ж дня Міноборони Литви повідомило про передання Україні партії систем боротьби з безпілотниками.

5 квітня стало відомо, що оборонне відомство країни планує виділити 2 млн євро на придбання близько 3000 FPV-дронів для України.

10 квітня новопризначений міністр оборони Литви Кащюнас здійснив перший офіційний візит до України на новій посаді та зустрівся з Зеленським.

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