Литва передала новый пакет для ВСУ: в нем антидроновые системы и генераторы
Литва передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли снаряжения для военнослужащих. Об этом сообщило Министерство обороны страны.
По информации оборонного ведомства, пакет помощи для ВСУ содержит антидроновые системы, генераторы и раскладные кровати.
В Минобороны страны отметили, что Литва в этом году уже передала Украине снаряды калибра 155 мм, бронеавтомобили M577, антидроновые комплексы, необходимое для зимнего сезона оборудование, зимнюю одежду, тысячи боеприпасов к противотанковому гранатомету Carl Gustaf и системы дистанционного подрыва RISE-1.
"Поддержка Украины со стороны Литвы долгосрочна и уже составляет 1 млрд евро. Страна предоставила Украине военную поддержку на сумму 610 млн евро. В течение этого года уже оказана помощь примерно на 84 млн евро", – говорится в сообщении.
- 22 марта глава МИД Литвы заявил, что Запад совершает ошибку, не предоставляя Украине достаточного количества оружия и средств противовоздушной обороны.
- В тот же день Минобороны Литвы сообщило о передаче Украине партии систем борьбы с беспилотниками.
- 5 апреля стало известно, что оборонное ведомство страны планирует выделить 2 млн евро на приобретение около 3000 FPV-дронов для Украины.
- 10 апреля новый министр обороны Литвы Кащюнас совершил первый официальный визит в Украину на новой должности и встретился с Зеленским.
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