Дуда: Польша может передать Украине ракеты к советским системам противовоздушной обороны

Президент Польши пообещал обсудить этот вопрос с министром обороны страны по возвращении в Варшаву

Анджей Дуда (Фото: ЕРА/TOMS KALNINS)

У Польши есть запасы ракет к системам противовоздушной обороны советских образцов, и она рассматривает их передачу Украине. Об этом заявил президент страны Анджей Дуда на пресс-конференции с украинским и литовским коллегами Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой.

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По словам Дуды, он уже обсудил план с Зеленским.

"У Польши есть они [ракеты] в своих запасах. И мы обсуждали возможность их передачи Украине, чтобы обеспечить ПВО для Украины. Я буду говорить с моим министром обороны, когда вернусь в Варшаву", – сказал он.

Утром Зеленский прибыл в Литву для участия в саммите Триморья, в рамках заграничного визита планировалось подписание нового соглашения о безопасности.

Украина и Латвия подписали соглашение о безопасности во время визита Зеленского в балтийскую страну.

Позже стало известно, что Литва передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошло снаряжение для военнослужащих.

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