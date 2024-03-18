Глава МЗС Фінляндії: Замість заморожування конфлікту Захід має встановити межі для Путіна

Еліна Валтонен (Фото: ЕРА)

Замість того, щоб закликати до заморожування конфлікту в Україні, західні лідери мають встановити межі для російського диктатора Володимира Путіна і зупинити його. Про це заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, передає Bayerischer Rundfunk.

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"Якщо ми на Заході намагаємося заморозити війну або стримуватися і сподіваємося, що це спричинить її закінчення, то ми просто помиляємося. Ви просто повинні встановити межі для таких лідерів як Путін. Ви повинні зупинити їх, тому що інакше вони не зупиняться", – сказала вона.

На думку Валтонен, Захід продовжує недооцінювати Путіна і "його силу". Глава фінської дипломатії зазначила, що "ситуація може стати набагато гіршою", маючи на увазі загрозу для країн НАТО, яка йде від Росії.

Раніше міністр оборони Антті Хаккянен заявив, що у грудні 2023 року оборонне відомство Фінляндії виділило близько 24 млн євро на збільшення внутрішнього виробництва боєприпасів – стимулом стало російське повномасштабне вторгнення в Україну.

На лютий 2024 року, загальна вартість наданої Фінляндією допомоги Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ – 1,8 млрд євро.

29 лютого стало відомо, що у Фінляндії не наклали жодних обмежень на свою військову допомогу і Україна може використовувати зброю, яка була надана Фінляндією, також і на території Росії.

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