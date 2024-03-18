Глава МИД Финляндии: Вместо заморозки конфликта Запад должен установить границы для Путина

Элина Валтонен (Фото: ЕРА)

Вместо того чтобы призывать к заморозке конфликта в Украине, западные лидеры должны установить границы для российского диктатора Владимира Путина и остановить его. Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, передает Bayerischer Rundfunk.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Если мы на Западе пытаемся заморозить войну или сдерживаться и надеемся, что это приведет к ее окончанию, то мы просто ошибаемся. Вы просто должны установить границы для таких лидеров как Путин. Вы должны остановить их, потому что иначе они не остановятся", – сказала она.

По мнению Валтонен, Запад продолжает недооценивать Путина и "его силу". Глава финской дипломатии отметила, что "ситуация может стать гораздо хуже", имея в виду угрозу для стран НАТО, которая исходит от России.

Ранее министр обороны Антти Хаккянен заявил, что в декабре 2023 года оборонное ведомство Финляндии выделило около 24 млн евро на увеличение внутреннего производства боеприпасов – стимулом стало российское полномасштабное вторжение в Украину.

На февраль 2024 года общая стоимость оказанной Финляндией помощи Украине с начала полномасштабного вторжения РФ – 1,8 млрд евро.

29 февраля стало известно, что в Финляндии не наложили никаких ограничений на свою военную помощь и Украина может использовать оружие, предоставленное Финляндией, также и на территории России.

Читайте также: "Никаких разговоров с Путиным". Кто такой новый президент Финляндии. И за что он раскаивается