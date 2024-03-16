Російське вторгнення змусило Фінляндію збільшити виробництво боєприпасів уп'ятеро

Міністр оборони Фінляндії Антті Хакканен спілкується з солдатами під час навчань Nordic Response 24 (Фото: EPA/ Heiko Junge)

У грудні 2023 року Міністерство оборони Фінляндії виділило близько 24 млн євро на збільшення внутрішнього виробництва боєприпасів – стимулом стало російське повномасштабне вторгнення в Україну. Про це повідомив фінський суспільний мовник Yle.

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Міністр оборони Антті Хаккянен заявив, що рішення Європейської комісії щодо фінансування "відповідає плану, розробленому Міністерством оборони в грудні".

Це рішення, за його словами, фінансує інвестиції, які мають вирішальне значення для військової безпеки постачання та дозволяють довгострокову підтримку України.

Спеціальний експерт Міністерства оборони Фінляндії Франс Пелтонен зазначив, що порівняно з довоєнним часом – вітчизняне виробництво боєприпасів уже зросло вп’ятеро. За його словами, ухвалені зараз рішення щодо фінансування ЄС і держави подвоїть поточний рівень.

У виданні зазначили, що якщо інвестиції будуть реалізовані, у Фінляндії вироблятиметься вдесятеро більше боєприпасів, аніж до початку війни в Україні, а це, своєю чергою, допоможе підтримувати Україну та надавати зброю.

На лютий 2024 року, загальна вартість наданої Фінляндією допомоги від початку повномасштабного вторгнення РФ – 1,8 млрд євро.

29 лютого стало відомо, що у Фінляндії не наклали жодних обмежень на свою військову допомогу, і Україна може використовувати зброю, яка була надана Фінляндією, також і на території Росії.

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