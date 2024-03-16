Российское вторжение заставило Финляндию увеличить производство боеприпасов в пять раз

Министр обороны Финляндии Антти Хакканен общается с солдатами во время учений Nordic Response 24 (Фото: EPA/Heiko Junge)

В декабре 2023 года Министерство обороны Финляндии выделило около 24 млн евро на увеличение внутреннего производства боеприпасов – стимулом стало российское полномасштабное вторжение в Украину. Об этом сообщил финский общественный вещатель Yle.

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Министр обороны Антти Хаккянен заявил, что решение Европейской комиссии по финансированию "соответствует плану, разработанному Министерством обороны в декабре".

Это решение, по его словам, финансирует инвестиции, которые имеют решающее значение для военной безопасности поставок и позволяют долгосрочную поддержку Украины.

Специальный эксперт Министерства обороны Финляндии Франс Пелтонен отметил, что по сравнению с довоенным временем – отечественное производство боеприпасов уже выросло в пять раз. По его словам, принятые сейчас решения по финансированию ЕС и государства удвоит текущий уровень.

В издании отметили, что если инвестиции будут реализованы, в Финляндии будет производиться в десять раз больше боеприпасов, чем до начала войны в Украине, а это, в свою очередь, поможет поддерживать Украину и предоставлять оружие.

На февраль 2024 года общая стоимость оказанной Финляндией помощи с начала полномасштабного вторжения РФ – 1,8 млрд евро.

29 февраля стало известно, что в Финляндии не наложили никаких ограничений на свою военную помощь, и Украина может использовать оружие, предоставленное Финляндией, также и на территории России.

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