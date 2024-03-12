Зеленський: Пауза – це новий Мінськ, який дасть Путіну знову вторгнутися, але без помилок

Президент переконаний, що Росія не готова до мирних переговорів, і кожного дня демонструє це, обстрілюючи Україну

Володимир Зеленський (Скриншот)

Російський диктатор Володимир Путін вже продемонстрував формат "мирних переговорів" у порту Одеси 6 березня, і "пауза" – не є виходом, оскільки вона тільки дасть Росії підготуватися до нового вторгнення. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю французьким медіа.

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За словами українського лідера, Путіна не цікавлять жодні перемовини, і це він продемонстрував, завдавши ракетного удару по припортовій інфраструктурі Одеси 6 березня. Ракета прилетіла за 500 метрів від Зеленського та грецького прем'єра Кіріакоса Міцотакіса.

Тоді загинули п'ятеро людей.

"Путін показав формат діалогу у порту в Одесі <...> Пауза – це не мирні перемовини, це для Путіна подих, додаткова можливість, додатковий час для відновлення боєздатності своєї армії, яка сьогодні в складному становищі", – наголосив президент.

Він додав, що Україна категорично проти "паузи" або "заморозки конфлікту", оскільки це створить "новий Мінськ", який дасть Росії час підготуватися та знову вторгнутися в Україну, не допускаючи помилок.

Ексголовком Залужний у листопаді заявив, що війна перейшла у позиційний формат і для успіху потрібно знову повернути маневровий тип війни. За його оцінкою, до кінця 2023 року Росія може наростити кількість авіації до восьми дивізій, а винищувачі F-16 вже будуть менш корисними, ніж якби їх надали раніше, оскільки Росія покращила ППО.

4 листопада Зеленський прокоментував слова Залужного про "глухий кут" на фронті: сказав, що "це не патова ситуація" і "це не якась новина".

Наступного дня Зеленський знову заявив, що не вважає нинішню ситуацію на фронті "тупиковою", попри відповідні оцінки деяких військових чиновників США та Залужного.

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