Зеленский: Пауза – это новый Минск, который даст Путину снова вторгнуться, но без ошибок

Президент убежден, что Россия не готова к мирным переговорам и каждый день демонстрирует это, обстреливая Украину

Владимир Зеленский (Скриншот)

Российский диктатор Владимир Путин уже продемонстрировал формат "мирных переговоров" в порту Одессы 6 марта, и "пауза" – не выход, поскольку она только даст России подготовиться к новому вторжению. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью французским медиа.

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По словам украинского лидера, Путина не интересуют никакие переговоры, и это он продемонстрировал, нанеся ракетный удар по припортовой инфраструктуре Одессы 6 марта. Ракета прилетела в 500 метрах от Зеленского и греческого премьера Кириакоса Мицотакиса.

Тогда погибли пять человек.

"Путин показал формат диалога в порту в Одессе <...> Пауза – это не мирные переговоры, это для Путина дыхание, дополнительная возможность, дополнительное время для восстановления боеспособности своей армии, которая сегодня находится в сложном положении", – подчеркнул президент.

Он добавил, что Украина категорически против "паузы" или "заморозки конфликта", поскольку это создаст "новый Минск", который даст России время подготовиться и снова вторгнуться в Украину, не допуская ошибок.

Экс-главком Залужный в ноябре заявил, что война перешла в позиционный формат и для успеха нужно снова вернуть маневренный тип войны. По его оценке, до конца 2023 года Россия может нарастить количество авиации до восьми дивизий, а истребители F-16 уже будут менее полезны, чем если бы их предоставили ранее, поскольку Россия улучшила ПВО.

4 ноября Зеленский прокомментировал слова Залужного о "тупике" на фронте: сказал, что "это не патовая ситуация" и "это не какая-то новость".

На следующий день Зеленский снова заявил, что не считает нынешнюю ситуацию на фронте "тупиковой", несмотря на соответствующие оценки некоторых военных чиновников США и Залужного.

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