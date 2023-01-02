Меркель о Минске: Мы понимали, что это замороженный конфликт, но это дало Украине время

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель выступила в защиту минских соглашений – по ее мнению, это дало Украине "драгоценное время" для подготовки к полномасштабной войне. Об этом она сказала в интервью итальянской газете Corriere della Serra.

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Меркель считает, что предоставление Украине и Грузии плана действий по членству в НАТО в 2008 году было бы "неправильным".

"Не было обстоятельных размышлений о том, какие последствия будет иметь такое решение – как с точки зрения реакции России, так и для НАТО и его правил помощи. А минские соглашения 2014 года были попыткой дать время Украине. Украина использовала этот период, чтобы стать сильнее, как это видно сегодня", – заявила Меркель.

Она подчеркнула, что сегодняшняя Украина очень отличается от Украины 2014-2015 годов.

"И я сомневаюсь, что НАТО могло бы так много сделать, чтобы помочь Украине, как это делается сегодня <…> Мы все знали, что это замороженный конфликт, что проблема не решена, но именно это дало Украине драгоценное время", – заявила Меркель.

На саммите НАТО в Бухаресте в 2008-м договорились, что Украина и Грузия станут членами Альянса через план действий по членству. Но самого ПДЧ Киев и Тбилиси по инициативе Франции и Германии не получили, как и каких-либо заверений в сроках его предоставления.

22 февраля 2022 года Путин заявил, что минских соглашений больше не существует и Россия не намерена их выполнять. Через два дня Россия устроила полномасштабное вторжение в Украину.

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Оксана Житнюк

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