Зеленский: Путину не выгоден диалог со всем миром. Партнеры боятся проигрыша России
Российскому диктатору Владимиру Путину не выгоден диалог со всем миром, ведь даже Китай выступает за территориальную целостность любого государства. Также украинские партнеры опасаются проигрыша России в этой войне. Об этом во время встречи с журналистами сообщил президент Владимир Зеленский, передает журналист LIGA.net.
"Путину не выгоден диалог со всем миром, потому что даже тот же Китай ему скажет: объясни захват территорий! Потому что Китай выступает за территориальную целостность любого государства", – заявил он.
Зеленский считает, что на сегодняшний день почва должна быть для того, чтобы Путин также искал выход из этой ситуации, ведь сейчас "у него нет дискомфорта".
"Потому что – куда мы стреляем? Что мы можем атаковать? Чем? Насколько экономически нам будут помогать? Санкции дожмем – не дожмем? Трибунал будет – не будет? Надо ответить себе на каждый из этих вопросов. И ежедневно работать и продвигаться по каждому из этих направлений", – подчеркнул глава государства.
Президент также считает, что партнеры боятся проигрыша России в этой войне и они хотели бы, чтобы Украина победила так, чтобы Россия не проиграла.
"Это будет непредсказуемый проигрыш и непредсказуемая геополитика. Я считаю, что так оно не работает. Чтобы Украина победила, нам надо дать все то, с чем побеждают", – добавил он.
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