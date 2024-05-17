Зеленский: Путину не выгоден диалог со всем миром. Партнеры боятся проигрыша России

Президент считает, что партнеры хотели бы, чтобы Украина победила так, чтобы Россия не проиграла

Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Российскому диктатору Владимиру Путину не выгоден диалог со всем миром, ведь даже Китай выступает за территориальную целостность любого государства. Также украинские партнеры опасаются проигрыша России в этой войне. Об этом во время встречи с журналистами сообщил президент Владимир Зеленский, передает журналист LIGA.net.

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"Путину не выгоден диалог со всем миром, потому что даже тот же Китай ему скажет: объясни захват территорий! Потому что Китай выступает за территориальную целостность любого государства", – заявил он.

Зеленский считает, что на сегодняшний день почва должна быть для того, чтобы Путин также искал выход из этой ситуации, ведь сейчас "у него нет дискомфорта".

"Потому что – куда мы стреляем? Что мы можем атаковать? Чем? Насколько экономически нам будут помогать? Санкции дожмем – не дожмем? Трибунал будет – не будет? Надо ответить себе на каждый из этих вопросов. И ежедневно работать и продвигаться по каждому из этих направлений", – подчеркнул глава государства.

Президент также считает, что партнеры боятся проигрыша России в этой войне и они хотели бы, чтобы Украина победила так, чтобы Россия не проиграла.

"Это будет непредсказуемый проигрыш и непредсказуемая геополитика. Я считаю, что так оно не работает. Чтобы Украина победила, нам надо дать все то, с чем побеждают", – добавил он.

15 апреля президент Польши Дуда заявил, что пока никаких разговоров о мирных переговорах между Украиной и Россией нет – Киев имеет жесткую позицию относительно победы в войне.

30 апреля государственный секретарь США Блинкен заявил, что если РФ продемонстрирует желание вести мирные переговоры, США точно "будут там".

2 мая представитель ГУР Скибицкий заявил, что не видит возможности для Украины выиграть войну на поле боя самостоятельно, однако содержательные переговоры между Киевом и Москвой считает возможными не раньше второй половины следующего года.

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