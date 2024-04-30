Блинкен: Если Россия продемонстрирует желание вести переговоры, США точно будут там
Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что если РФ продемонстрирует желание вести мирные переговоры, США точно "будут там". Об этом он сказал в беседе с президентом Всемирного экономического форума Берге Бренде в Саудовской Аравии.
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По его словам, США удалось сплотить страны по всему миру для помощи Киеву, понимая, что агрессия России направлена не только против Украины, но и против принципов мирового порядка. Блинкен отметил, что в настоящее время завершение войны зависит от российского диктатора Владимира Путина и его дальнейших решений.
"Я надеюсь, что Путин поймет месседж и продемонстрирует готовность вести искренние переговоры в соответствии с главными принципами, являющимися основой международного сообщества и Устава ООН: суверенитет, территориальная целостность, независимость. Если они должным образом подтверждены, должна быть резолюция", — заявил дипломат.
Государственный секретарь считает, что война в Украине стала для РФ стратегическим поражением. Москве пришлось приложить "огромные" усилия, пытаясь обойти экспортный контроль и санкции. Он отметил, что РФ переориентировала свою экономику таким способом, который не является устойчивым.
"Это нельзя поддерживать в долгосрочной перспективе. И в целом Россия слабее экономически, она слабее в военном плане, учитывая уничтожение такого количества ее сил, и она слабее дипломатически в большинстве стран мира, не во всем [мире], но в большей части", – подчеркнул Блинкен.
Дипломат считает, что это стратегическая неудача для России.
"Во многом Путин ускорил многие вещи, которые он пытался предотвратить. Я надеюсь, что есть осознание этого. И посмотрите, как только Россия продемонстрирует, что она искренне желает вести переговоры, мы точно будем там, и я верю, что украинцы будут там", – заявил государственный секретарь США.
- 15 января Украина и Швейцария приступили к подготовке проведения Глобального саммита мира.
- 8 апреля издание Bloomberg сообщило, что на саммит по урегулированию войны в Украине пригласят от 80 до 100 государств.
- 10 апреля Федеральный совет Швейцарии сообщил, что Глобальный саммит мира пройдет 15-16 июня. Россия не будет в нем участвовать.
- 24 апреля Зеленский заявил, что РФ хочет сорвать саммит мира и у Москвы есть план, как это сделать.
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