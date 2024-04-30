Блинкен: Если Россия продемонстрирует желание вести переговоры, США точно будут там

Энтони Блинкен (Фото: EPA)

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что если РФ продемонстрирует желание вести мирные переговоры, США точно "будут там". Об этом он сказал в беседе с президентом Всемирного экономического форума Берге Бренде в Саудовской Аравии.

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По его словам, США удалось сплотить страны по всему миру для помощи Киеву, понимая, что агрессия России направлена не только против Украины, но и против принципов мирового порядка. Блинкен отметил, что в настоящее время завершение войны зависит от российского диктатора Владимира Путина и его дальнейших решений.

"Я надеюсь, что Путин поймет месседж и продемонстрирует готовность вести искренние переговоры в соответствии с главными принципами, являющимися основой международного сообщества и Устава ООН: суверенитет, территориальная целостность, независимость. Если они должным образом подтверждены, должна быть резолюция", — заявил дипломат.

Государственный секретарь считает, что война в Украине стала для РФ стратегическим поражением. Москве пришлось приложить "огромные" усилия, пытаясь обойти экспортный контроль и санкции. Он отметил, что РФ переориентировала свою экономику таким способом, который не является устойчивым.

"Это нельзя поддерживать в долгосрочной перспективе. И в целом Россия слабее экономически, она слабее в военном плане, учитывая уничтожение такого количества ее сил, и она слабее дипломатически в большинстве стран мира, не во всем [мире], но в большей части", – подчеркнул Блинкен.

Дипломат считает, что это стратегическая неудача для России.

"Во многом Путин ускорил многие вещи, которые он пытался предотвратить. Я надеюсь, что есть осознание этого. И посмотрите, как только Россия продемонстрирует, что она искренне желает вести переговоры, мы точно будем там, и я верю, что украинцы будут там", – заявил государственный секретарь США.

15 января Украина и Швейцария приступили к подготовке проведения Глобального саммита мира.

8 апреля издание Bloomberg сообщило, что на саммит по урегулированию войны в Украине пригласят от 80 до 100 государств.

10 апреля Федеральный совет Швейцарии сообщил, что Глобальный саммит мира пройдет 15-16 июня. Россия не будет в нем участвовать.

24 апреля Зеленский заявил, что РФ хочет сорвать саммит мира и у Москвы есть план, как это сделать.

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