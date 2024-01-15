Украина и Швейцария начинают подготовку проведения Глобального саммита мира – Зеленский

Президент Зеленский считает, что Глобальный саммит мира "должен наполнить необходимой энергией все, что уже удалось достичь"

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский во время заявлений для СМИ по результатам переговоров с президентом Швейцарии Виолой Амерд заявил, что страны совместно начинают подготовку к проведению Глобального саммита мира на уровне лидеров. Глава Швеции отметила, что страна уже назначила человека, который будет заниматься этим вопросом.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

15 января президент прибыл с рабочим визитом в Швейцарию, где он встретился с председателем Национального совета Федерального собрания страны, председателем Совета кантонов и председателями партий и фракций Федерального собрания.

Президент Владимир Зеленский на встрече в Швейцарии (Фото: скриншот с видео)

Зеленский заявил, что страны договорились о совместной работе по подготовке проведения в Швейцарии на уровне лидеров Глобального саммита мира. По его словам, "этот саммит должен наполнить необходимой энергией все, что уже удалось достичь".

"Он [саммит] должен определить, что завершение войны должно быть исключительно справедливым, а восстановление силы международного права – полным. Швейцария в этом наш партнер", – подчеркнул президент.

Читайте также: Давос: Украина предложила разработать международный механизм для вывода войск РФ

Амерд заявила, что вопрос о внедрении мирных инициатив Киева был одним из главных во время ее встречи с Зеленским.

Она подтвердила украинскому президенту, что страна готова организовать конференцию и уже назначила человека, который будет этим заниматься.

"Швейцария всегда будет выступать в поддержку продолжительного мира. И мы рады, что Швейцария может внести в это вклад", – подчеркнула она.

Зеленский также отметил усилия Швейцарии по организации четвертой встречи советников по национальной безопасности и внешней политике по принципам восстановления мира в Украине, которая началась накануне в Давосе. Количество представленных стран и международных организаций против октябрьской встречи на Мальте увеличилось на 20% – с 66 до 81.

"Было значительное расширение представительства, уже более 80 государств и международных институций задействованы", – подытожил он.

Также Зеленский отметил, что КНР играет большую роль в мире, поэтому Украина "хотела бы, чтобы Китай также был привлечен к формуле, к саммиту".

Однако, по его словам, не все зависит от желания Украины.

"Будем надеяться, что все цивилизованные страны были вовлечены в саммит мира", – добавил Зеленский.

Формула мира Зеленского была представлена на саммите G20 в ноябре 2022 года.

С лета 2023 года ее воплощение начали обсуждать на международном уровне. В июне первая такая встреча состоялась в Дании, в августе – в Саудовской Аравии, в октябре – на Мальте.

14 января в Давосе министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что обсуждение Формулы мира является фундаментально важным для начала мирного процесса, однако рано или поздно Россию придется привлекать к переговорам о мире.

Читайте также: Швейцария присоединилась к 12-му пакету санкций Евросоюза против России