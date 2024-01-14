Рано чи пізно Росію доведеться залучати до переговорів – глава МЗС Швейцарії

"Формула миру" є фундаментом для переговорів, проте "так чи інакше Росію доведеться до них залучати", сказав Ігнаціо Кассіс

Ігнаціо Кассіс (Фото - EPA)

Обговорення "формули миру" є фундаментально важливим для початку мирного процесу, однак рано чи пізно Росію доведеться залучати до переговорів про мир. Про це заявив на нараді в Давосі міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс, пише Swissinffo.

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Кассіс сказав на зустрічі з журналістами в Давосі, що український мирний план є "фундаментом" для переговорів, спрямованих на припинення конфлікту з Росією, проте "так чи інакше Росію доведеться залучати (до діалогу. – Ред.)".

"Без участі Росії миру не буде", – заявив він.

Але до цього, вважає міністр, мирний план має розвиватись, навіть якщо діалог між Україною та Росією зараз неможливий. На його думку, потрібно бути готовими до переговорів, коли ситуація дозволить їх розпочати.

"Ми повинні покласти край цій війні", – сказав Кассіс.

Швейцарія заявила, що бере участь у "формулі миру" за напрямами продовольчої безпеки, ядерної безпеки та процесу припинення війни.

Кассіс також наголосив, що можна вважати значним успіхом мирної наради високе представництво країн так званого "глобального Півдня". На його думку, деякі з них надсилають представників, оскільки хочуть скористатися "передовою практикою" для вирішення конфліктів у своєму регіоні.

Міністр сказав, що Швейцарія має намір брати участь у підготовці Світового саміту миру на вищому рівні і що найближчими днями ця тема обговорюватиметься представниками Швейцарії з президентом Володимиром Зеленським.

14 січня в Давосі розпочалася четверта зустріч радників з національної безпеки та зовнішньої політики щодо принципів відновлення миру в Україні. Кількість представлених країн та міжнародних організацій порівняно з жовтневою зустріччю на Мальті збільшилась на 20% – з 66 до 81.