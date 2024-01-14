Рано или поздно Россию придется привлекать к переговорам – глава МИД Швейцарии

"Формула мира" является фундаментом для переговоров, однако "так или иначе Россию придется к ним привлекать", сказал Игнацио Кассис

Игнацио Кассис (Фото - EPA)

Обсуждение "формулы мира" фундаментально важно для начала мирного процесса, однако рано или поздно Россию придется привлекать к переговорам о мире. Об этом заявил на совещании в Давосе министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис, пишет Swissinffo.

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Кассис сказал на встрече с журналистами в Давосе, что украинский мирный план является "фундаментом" для переговоров, направленных на прекращение конфликта с Россией, однако "так или иначе Россию придется привлекать (к диалогу. – Ред.)".

"Без участия России мира не будет", — заявил он.

Но до этого, считает министр, мирный план должен развиваться, даже если диалог между Украиной и Россией сейчас невозможен. По его мнению, нужно быть готовыми к переговорам, когда ситуация позволит их начать.

"Мы должны положить конец этой войне", – сказал Кассис.

Швейцария заявила, что участвует в "формуле мира" по направлениям продовольственной безопасности, ядерной безопасности и процессу прекращения войны.

Кассис также подчеркнул, что можно считать значительным успехом мирного совещания высокое представительство стран так называемого "глобального Юга". По его мнению, некоторые из них присылают представителей, так как хотят воспользоваться "передовой практикой" для решения конфликтов в своем регионе.

Министр сказал, что Швейцария намерена участвовать в подготовке Всемирного саммита мира на более высоком уровне и что в ближайшие несколько дней эта тема будет обсуждаться представителями Швейцарии с президентом Владимиром Зеленским.

14 января в Давосе началась четвертая встреча советников по национальной безопасности и внешней политике по вопросу принципов восстановления мира в Украине. Количество представленных стран и международных организаций по сравнению с октябрьской встречей на Мальте увеличилось на 20% – с 66 до 81.