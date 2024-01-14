В Давосе стартовал четвертый раунд переговоров об окончании войны на условиях Украины
В воскресенье, 14 января, в Давосе началась четвертая встреча советников по национальной безопасности и внешней политике по поводу принципов восстановления мира в Украине. Количество представленных стран и международных организаций по сравнению с октябрьской встречей на Мальте увеличилось на 20% – с 66 до 81, говорится в Telegram-канале главы Офиса президента Андрея Ермака.
Он сказал, что постоянный рост числа стран, присоединяющихся к работе переговорной группы, является хорошим знаком.
Ермак рассказал, что Украина продолжает настаивать на "формуле Зеленского", состоящей из 10 пунктов, потому что просто прекращение огня лишь позволит России собраться с силами.
На предыдущей встрече в Мальте обсуждали первые пять пунктов формулы мира: ядерную безопасность, продовольственную безопасность, энергетическую безопасность, освобождение пленных, восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка.
Сегодняшняя повестка дня сложнее: вывод российских войск, восстановление справедливости, экологическая безопасность, недопущение эскалации и повторения войны, подтверждение окончания войны.
"Должны определиться относительно дальнейших действий, в частности согласовать формат проведения Глобального саммита мира", — сказал Ермак.
В рамках четвертой встречи советников в Давосе также состоятся две специальные сессии в развитие представленных на Мальте пунктов формулы мира по продовольственной безопасности и гуманитарным аспектам войны.
Министр юстиции Денис Малюська, также приехавший на переговоры в Давос, рассказал, что переговоры продлятся полтора суток.
Он напомнил, что мирный конгресс в Вене в 1814 году длился девять месяцев.
"И что на выходе? Длиннейший период мира в европейской истории того времени", — написал он в Facebook.
- Формула мира Зеленского была представлена на саммите G20 в ноябре 2022-го.
- С лета 2023 ее воплощение начали обсуждать на международном уровне. В июне первая такая встреча состоялась в Дании, в августе – в Саудовской Аравии, в октябре – на Мальте.