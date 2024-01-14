В Давосе стартовал четвертый раунд переговоров об окончании войны на условиях Украины

Офис президента: Встреча советников по украинской Формуле мира началась 14 января в Швейцарии

Фото: Офис президента

В воскресенье, 14 января, в Давосе началась четвертая встреча советников по национальной безопасности и внешней политике по поводу принципов восстановления мира в Украине. Количество представленных стран и международных организаций по сравнению с октябрьской встречей на Мальте увеличилось на 20% – с 66 до 81, говорится в Telegram-канале главы Офиса президента Андрея Ермака.

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Он сказал, что постоянный рост числа стран, присоединяющихся к работе переговорной группы, является хорошим знаком.

Ермак рассказал, что Украина продолжает настаивать на "формуле Зеленского", состоящей из 10 пунктов, потому что просто прекращение огня лишь позволит России собраться с силами.

На предыдущей встрече в Мальте обсуждали первые пять пунктов формулы мира: ядерную безопасность, продовольственную безопасность, энергетическую безопасность, освобождение пленных, восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка.

Сегодняшняя повестка дня сложнее: вывод российских войск, восстановление справедливости, экологическая безопасность, недопущение эскалации и повторения войны, подтверждение окончания войны.

"Должны определиться относительно дальнейших действий, в частности согласовать формат проведения Глобального саммита мира", — сказал Ермак.

Фото: Офис президента

В рамках четвертой встречи советников в Давосе также состоятся две специальные сессии в развитие представленных на Мальте пунктов формулы мира по продовольственной безопасности и гуманитарным аспектам войны.

Министр юстиции Денис Малюська, также приехавший на переговоры в Давос, рассказал, что переговоры продлятся полтора суток.

Он напомнил, что мирный конгресс в Вене в 1814 году длился девять месяцев.

"И что на выходе? Длиннейший период мира в европейской истории того времени", — написал он в Facebook.