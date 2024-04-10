Швейцария будет принимать Глобальный саммит мира с 15 по 16 июня

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Швейцария проведет двухдневный Глобальный саммит мира с 15 по 16 июня. Россия не будет участвовать в нем. Об этом сообщило издание The Guardian со ссылкой на заявление Федерального совета Швейцарии.

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"Сейчас существует достаточная международная поддержка для проведения конференции высокого уровня для начала мирного процесса", – говорится в заявлении.

Конференция состоится с 15 по 16 июня на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден вблизи города Люцерн. Саммит будет направлен на создание рамок, благоприятных для длительного мира в Украине, а также "конкретной дорожной карты для участия России в мирном процессе".

Россия, со своей стороны, отказалась от участия на саммите, поскольку Швейцария "отказалась от нейтралитета". Пока полный список участников не был обнародован.

Формула мира Зеленского была представлена на саммите G20 в ноябре 2022 года. С лета 2023-го ее воплощение начали обсуждать на международном уровне. В июне первая такая встреча состоялась в Дании, в августе – в Саудовской Аравии, в октябре – на Мальте.

15 января Украина и Швейцария приступили к подготовке проведения Глобального саммита мира.

7 февраля Швейцария обратилась в Китай с просьбой принять участие в мирной конференции по войне в Украине.

18 марта посол Китая в Швейцарии Ван Шитин заявил, что Пекин рассматривает возможность участия в саммите мира, который планирует устроить Украина в этой стране.

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