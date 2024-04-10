Швейцария будет принимать Глобальный саммит мира с 15 по 16 июня
Швейцария проведет двухдневный Глобальный саммит мира с 15 по 16 июня. Россия не будет участвовать в нем. Об этом сообщило издание The Guardian со ссылкой на заявление Федерального совета Швейцарии.
"Сейчас существует достаточная международная поддержка для проведения конференции высокого уровня для начала мирного процесса", – говорится в заявлении.
Конференция состоится с 15 по 16 июня на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден вблизи города Люцерн. Саммит будет направлен на создание рамок, благоприятных для длительного мира в Украине, а также "конкретной дорожной карты для участия России в мирном процессе".
Россия, со своей стороны, отказалась от участия на саммите, поскольку Швейцария "отказалась от нейтралитета". Пока полный список участников не был обнародован.
- Формула мира Зеленского была представлена на саммите G20 в ноябре 2022 года. С лета 2023-го ее воплощение начали обсуждать на международном уровне. В июне первая такая встреча состоялась в Дании, в августе – в Саудовской Аравии, в октябре – на Мальте.
- 15 января Украина и Швейцария приступили к подготовке проведения Глобального саммита мира.
- 7 февраля Швейцария обратилась в Китай с просьбой принять участие в мирной конференции по войне в Украине.
- 18 марта посол Китая в Швейцарии Ван Шитин заявил, что Пекин рассматривает возможность участия в саммите мира, который планирует устроить Украина в этой стране.
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