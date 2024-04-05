Блінкен про майбутні відносини з Путіним та Росією: Справа в їхній політиці, а не в особистостях

Блінкен заявив, що Захід хоче зрозуміти, якою буде політика Росії у майбутньому

Ентоні Блінкен (Фото: EPA/Antonio Lacerda)

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Захід цікавить політика Росії, а не особистості, які нею керують. Про це він повідомив на брифінгу, відповідаючи на питання про майбутні стосунки з Кремлем та диктатором Володимиром Путіним.

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За його словами, Росія продовжує агресію проти України та несе загрозу не лише сусідній країні, а й усім принципам міжнародної системи.

"Система, на яку покладаються, щоб країни не могли просто увійти та спробувати силою змінити територію та кордони іншої країни або визначити майбутнє цієї країни", – сказав Блінкен.

Він наголосив, що партнери України не можуть залишити без контролю дії Росії.

"Ми зосереджені на тому, що робить Росія, і, як я вже сказав, вона продовжує вести агресію проти України. У будь-якій країні нас цікавить політика, а не особистості", — заявив дипломат.

З вересня 2023 року Конгрес США не може дійти згоди про бюджет на 2024 рік. Зокрема, немає консенсусу щодо фінансової підтримки України. 22 лютого 2024 року президент Зеленський заявив, що американський Конгрес має схвалити подальшу допомогу Україні, інакше "дедалі більше наших героїчних хлопців буде у лікарнях".

21 березня демократи у Конгресі США почали підтримувати ініціативу республіканців щодо надання Україні допомоги у кредит.

3 квітня радник Білого дому Кірбі заявив, що адміністрація США продовжить активно шукати способи забезпечення українців негайною підтримкою, як і минулого місяця, у зв'язку із затягуванням у Палаті представників рішення щодо подальшої допомоги.

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