Блинкен о будущих отношениях с Путиным и Россией: Дело в их политике, а не в личностях

Блинкен заявил, что Запад хочет понять, какой будет политика России в будущем

Энтони Блинкен (Фото: EPA/Antonio Lacerda)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Запад интересует политика России, а не личности, которые ею руководят. Об этом он сообщил на брифинге, отвечая на вопрос о будущих отношениях с Кремлем и диктатором Владимиром Путиным.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Россия продолжает агрессию против Украины и несет угрозу не только соседней стране, но и всем принципам международной системы.

"Система, на которую полагаются, чтобы страны не могли просто войти и попытаться силой изменить территорию и границы другой страны или определить будущее этой страны", — сказал Блинкен.

Он отметил, что партнеры Украины не могут оставить без контроля действия России.

"Мы сосредоточены на том, что делает Россия, и, как я уже сказал, она продолжает осуществлять агрессию против Украины. В любой стране нас интересует политика, а не личности", — заявил дипломат.

С сентября 2023 года Конгресс США не может прийти к согласию о бюджете на 2024 год. В частности, нет консенсуса и в вопросе финансовой поддержки Украины. 22 февраля 2024 года президент Зеленский заявил, что американский Конгресс должен одобрить дальнейшую помощь Украине, иначе "все больше наших героических парней будет в больницах".

21 марта демократы в Конгрессе США начали поддерживать инициативу республиканцев о предоставлении Украине помощи в кредит.

3 апреля советник Белого дома Кирби заявил, что администрация США продолжит активно искать способы обеспечения украинцев немедленной поддержкой, как и в прошлом месяце, в связи с затягиванием в Палате представителей решения о дальнейшей помощи.

Читайте также: Столтенберг: Промедление США с помощью для Украины имеет последствия на поле боя