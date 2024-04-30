Блінкен: Якщо Росія продемонструє бажання вести переговори, США точно будуть там

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що якщо РФ продемонструє бажання вести мирні переговори, США точно "будуть там". Про це він сказав у розмові з президентом Всесвітнього економічного форуму Берге Бренде в Саудівській Аравії.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, США вдалося згуртувати країни по всьому світу для допомоги Києву через розуміння, що агресія Росії спрямована не лише проти України, але й проти засадничих принципів світового порядку. Блінкен зазначив, що наразі завершення війни залежить від російського диктатора Володимира Путіна та його подальших рішень.

"Я сподіваюся, що Путін зрозуміє меседж і продемонструє готовність вести щирі переговори відповідно до головних принципів, які є основою міжнародної спільноти та Статуту ООН: суверенітет, територіальна цілісність, незалежність. Якщо вони належним чином підтверджені, має бути резолюція", – заявив дипломат.

Державний секретар вважає, що війна в Україні стала для РФ стратегічною поразкою. Москві довелося докласти "величезних" зусиль, намагаючись обійти експортний контроль і санкції. Він зауважив, що РФ переорієнтувала свою економіку у спосіб, який не є стійким.

"Це не можна підтримувати в довгостроковій перспективі. І загалом Росія слабша економічно, вона слабша у військовому плані, враховуючи знищення такої кількості її сил, і вона слабша дипломатично в більшості країн світу, не в усьому [світі], але в більшій частині", – наголосив Блінкен.

Дипломат вважає, що це є стратегічною невдачею для Росії.

"Багато в чому Путін прискорив багато речей, яким він намагався запобігти. Я сподіваюся, що є усвідомлення цього. І подивіться, щойно Росія продемонструє, що вона щиро бажає вести переговори, ми точно будемо там, і я вірю, що українці будуть там", – заявив державний секретар США.

15 січня Україна та Швейцарія розпочали підготовку проведення Глобального саміту миру.

8 квітня видання Bloomberg повідомило, що на саміт з врегулювання війни в Україні запросять від 80 до 100 держав.

10 квітня Федеральна рада Швейцарії повідомила, що Глобальний саміт миру пройде 15-16 червня. Росія не братиме в ньому участь.

24 квітня Зеленський заявив, що РФ хоче зірвати саміт миру й має план, як це зробити.

Читайте також: Дуда: Розмов про мирні переговори з РФ немає – Україна має жорстку позицію