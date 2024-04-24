Россия хочет сорвать саммит мира в Швейцарии и имеет конкретный план, как это сделать. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями государств-партнеров и международных организаций, работающих в Украине, а также с украинскими дипломатами.

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По словам украинского лидера, соответствующую информацию он получил от разведки. Зеленский отметил, что у России есть план, как уменьшить участие стран в саммите и как действовать, чтобы мира не было еще дольше.

Президент призвал партнеров противодействовать этому и работать в единстве ради справедливого мира.

"Мы все одинаково заинтересованы, чтобы принудить Россию к миру и уважению к международному праву. Мировое большинство способно это обеспечить. Глобальный саммит мира в Швейцарии дает всем нам реальный шанс на справедливый мир и восстановление международного права", — сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул важность того, чтобы мировое большинство присутствовало на саммите мира.

"Чем активнее мир будет сейчас в восстановлении справедливого мира для Украины, тем вероятнее, что другие не станут жертвами подобных агрессий", — заявил он.

15 января Украина и Швейцария приступили к подготовке проведения Глобального саммита мира.

8 апреля издание Bloomberg сообщило, что на саммит по урегулированию войны в Украине пригласят от 80 до 100 государств.

10 апреля Федеральный совет Швейцарии сообщил, что Глобальный саммит мира пройдет 15-16 июня. Россия не будет в нем участвовать.

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