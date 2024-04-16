Китай настаивает на участии России в мирной конференции по Украине

Олаф Шольц и Си Цзиньпин (Фото: EPA)

Китай поддерживает проведение международной мирной конференции по Украине, но только при участии в ней России. Об этом заявил глава КНР Си Цзиньпин, цитирует издание Reuters.

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16 апреля китайский лидер встретился в Пекине с канцлером Германии Олафом Шольцом. В частности, они обсудили и войну в Украине. На встрече лидер Китая призвал все стороны работать вместе, чтобы "как можно скорее восстановить мир и не дать конфликту выйти из-под контроля".

Кроме этого, он заявил, что Китай поддерживает все усилия по мирному урегулированию, а также проведение международной мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной при равном участии всех сторон.

Сам Шольц на странице X (Twitter) ранее написал, что его встреча с Си будет касаться, в частности, того, как они могут "внести больший вклад в установление справедливого мира в Украине".

"Моя встреча с президентом Си также будет посвящена тому, как мы можем внести больший вклад в справедливый мир в Украине. Хорошо, что после моего последнего визита в Китай между нашими правительствами состоялся интенсивный обмен мнениями. У нас много тем", – отметил немецкий канцлер.

Президент Владимир Зеленский в интервью PBS заявил, что Украина предложила Формулу мира и в середине июня в Швейцарии состоится саммит, на котором будет наработан план окончания войны.

"И этот саммит будет без России, чтобы она не блокировала этот план. На сегодняшний день она хочет нас всех уничтожить, на сегодняшний день никаких переговоров Россия не хочет, поэтому инициатива должна идти со стороны Украины – страны, которая хочет окончания войны справедливым миром", — отметил Зеленский.

8 апреля 2024 года представитель МИД Китая сказала, что ее страна "не искала и не ищет" выгоды от войны в Украине, и призвала не вредить китайско-российским отношениям.

10 апреля США предупредили, что сочтут Китай ответственным, если России удастся добиться успехов в Украине на фоне углубления сотрудничества Москвы и Пекина.

В Китае отреагировали на слова об ответственности Пекина за успехи РФ в Украине, заявив, что КНР не будет воспринимать "критику или давление" из-за своих связей с Москвой.

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