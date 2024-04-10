Китайське МЗС – США: Не сприймаємо "критики чи тиску" через свої зв'язки з Росією

10 квітня США попередили, що вважатимуть Китай відповідальним, якщо Росії вдасться досягти успіхів в Україні

Мао Нін (Фото: EPA)

10 квітня Китай відреагував на слова заступника держсекретаря США Курта Кемпбелла щодо відповідальності Пекіна за успіхи РФ в Україні, заявивши, що не сприйматиме "критики чи тиску" через свої зв'язки з Москвою. Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ КНР Мао Нін, її слова цитує видання Barron’s.

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Нін наголосила, що Китай і Росія мають право на "нормальну економічну й торговельну співпрацю".

"Такому співробітництву не можна перешкоджати чи обмежувати його, й Китай також не сприймає критику або тиск", – акцентувала вона.

У Китаї наголосили, що він завжди "відігравав конструктивну роль" у пошуках врегулювання "української кризи" (так Китай називає війну Росії проти України).

"Якщо будь-яка країна дійсно стурбована миром в Україні й сподівається на якнайшвидше завершення кризи, вона повинна спочатку замислитися над першопричинами кризи", – підсумувала Мао Нін.

10 квітня США попередили, що вважатимуть Китай відповідальним, якщо Росії вдасться досягти успіхів в Україні на тлі поглиблення співпраці Москви та Пекіна.

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20 березня Кулеба заявив, що Китай може відіграти ключову роль у завершенні війни, оскільки має "особливі" відносини з Росією.

3 квітня генсек НАТО Столтенберг сказав, що азійські "друзі" Росії є життєво важливими для продовження її агресії проти України, адже вони надають країні військову допомогу.

5 квітня речник Пентагону заявив, що кожна країна сама обирає, з ким співпрацювати, коментуючи партнерство Росії та Китаю.

6 квітня глава Мінфіну США Джанет Єллен попередила Пекін про наслідки для китайських компаній за їх підтримку РФ у війні.

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