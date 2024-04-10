Китайский МИД – США: Не воспринимаем "критики или давления" из-за своих связей с Россией

10 апреля США предупредили, что будут считать Китай ответственным, если России удастся достичь успехов в Украине

Мао Нин (Фото: EPA)

10 апреля Китай отреагировал на слова заместителя госсекретаря США Курта Кэмпбелла об ответственности Пекина за успехи РФ в Украине, заявив, что не будет воспринимать "критику или давление" из-за своих связей с Москвой. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел КНР Мао Нин, ее слова цитирует издание Barron's.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Нин подчеркнула, что Китай и Россия имеют право на "нормальное экономическое и торговое сотрудничество".

"Такому сотрудничеству нельзя препятствовать или ограничивать его, и Китай также не приемлет критику или давление", – акцентировала она.

В Китае подчеркнули, что он всегда "играл конструктивную роль" в поисках урегулирования "украинского кризиса" (так Китай называет войну России против Украины).

"Если любая страна действительно обеспокоена миром в Украине и надеется на скорейшее завершение кризиса, она должна сначала задуматься над первопричинами кризиса", – подытожила Мао Нин.

10 апреля США предупредили, что сочтут Китай ответственным, если России удастся добиться успехов в Украине на фоне углубления сотрудничества Москвы и Пекина.

Читайте также: Китай выступил за проведение мирной конференции по Украине, но при участии России

20 марта Кулеба заявил, что Китай может сыграть ключевую роль в завершении войны, поскольку имеет "особые" отношения с Россией.

3 апреля генсек НАТО Столтенберг сказал, что азиатские "друзья" России являются жизненно важными для продолжения ее агрессии против Украины, ведь они оказывают стране военную помощь.

5 апреля представитель Пентагона заявил, что каждая страна сама выбирает, с кем сотрудничать, комментируя партнерство России и Китая.

6 апреля глава Минфина США Джанет Йеллен предупредила Пекин о последствиях для китайских компаний за их поддержку РФ в войне.

Читайте также: В Китае заявили, что "не ищут выгоды" от войны в Украине