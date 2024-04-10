Співпраця з РФ: США вважатимуть Китай відповідальним за успіхи Росії в Україні

За словами заступника держсекретаря США, для Америки підтримання миру та стабільності в Європі є найважливішою місією

Китай. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

США попередили, що вважатимуть Китай відповідальним, якщо Росії вдасться досягти успіхів в Україні на тлі поглиблення співпраці Москви та Пекіна. Про це сказав заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл, повідомило DW.

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Кемпбелл заявив, що Вашингтон прямо заявив Китаю, що якщо така співпраця триватиме – це вплине на відносини між США та Китаєм.

"Ми не стоятимемо осторонь і не говоритимемо, що все гаразд", – наголосив він.

Заступник держсекретаря США акцентував, що Вашингтон розглядатиме це не просто як унікальні дії Росії, а як об'єднаний комплекс дій, який підтримує Китай, а також Північна Корея, що суперечить інтересам США.

За його словами, для США підтримання миру та стабільності в Європі історично є найважливішою місією.

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20 березня Кулеба заявив, що Китай може відіграти ключову роль у завершенні війни, оскільки має "особливі" відносини з Росією.

3 квітня генсек НАТО Столтенберг сказав, що азійські "друзі" Росії є життєво важливими для продовження її агресії проти України, адже вони надають країні військову допомогу.

5 квітня речник Пентагону заявив, що кожна країна сама обирає, з ким співпрацювати, коментуючи партнерство Росії та Китаю.

6 квітня глава Мінфіну США Джанет Єллен попередила Пекін про наслідки для китайських компаній за їхню підтримку РФ у війні.

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