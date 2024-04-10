Сотрудничество с РФ: США будут считать Китай ответственным за успехи России в Украине

По словам заместителя госсекретаря США, для Америки поддержание мира и стабильности в Европе является важнейшей миссией

Китай. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

США предупредили, что сочтут Китай ответственным, если России удастся добиться успехов в Украине на фоне углубления сотрудничества Москвы и Пекина. Об этом сказал заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, сообщило DW.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Кэмпбелл заявил, что Вашингтон прямо заявил Китаю, что если такое сотрудничество будет продолжаться – это повлияет на отношения между США и Китаем.

"Мы не будем стоять в стороне и не будем говорить, что все в порядке", – подчеркнул он.

Заместитель госсекретаря США акцентировал, что Вашингтон будет рассматривать это не просто как уникальные действия России, а как объединенный комплекс действий, который поддерживает Китай, а также Северная Корея, что противоречит интересам США.

По его словам, для США поддержание мира и стабильности в Европе исторически является важнейшей миссией.

Читайте также: Китай выступил за проведение мирной конференции по Украине, но при участии России

20 марта Кулеба заявил, что Китай может сыграть ключевую роль в завершении войны, поскольку имеет "особые" отношения с Россией.

3 апреля генсек НАТО Столтенберг сказал, что азиатские "друзья" России жизненно важны для продолжения ее агрессии против Украины, ведь они предоставляют стране военную помощь.

5 апреля представитель Пентагона заявил, что каждая страна сама выбирает, с кем сотрудничать, комментируя партнерство России и Китая.

6 апреля глава Минфина США Джанет Йеллен предупредила Пекин о последствиях для китайских компаний за их поддержку РФ в войне.

Читайте также: В Китае заявили, что "не ищут выгоды" от войны в Украине