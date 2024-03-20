Кулеба: Китай має "особливі" відносини з Росією, це може зупинити війну

Міністр закордонних справ заявив, що Київ та Пекін продовжують діалог щодо формули миру Володимира Зеленського

Дмитро Кулеба (Фото: LIGA.net/Валентина Поліщук)

Китай може відіграти ключову роль у завершенні війни, оскільки має "особливі" відносини з Росією. Про це в інтерв'ю італійській газеті La Stampa заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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"Для мене очевидно, що Китай, безумовно, має дуже великий потенціал для того, щоб покласти край цій війні, російській агресії проти України, через особливі відносини, які він має з Росією", – сказав міністр.

Що стосується відносин між Україною та Китаєм, то вони, за словами Кулеби, "ніколи не зазнавали проблем ані в основних питаннях, ані у двосторонніх відносинах", тому "довіра між нами існує".

Міністр наголосив, що Київ та Пекін продовжують діалог щодо формули миру Володимира Зеленського.

"Головна мирна пропозиція, яка зараз є на столі у світі, – це українська мирна формула, запропонована президентом Зеленським. І ми працюємо над нею, включно зі скликанням першого саміту миру", – сказав глава МЗС.

4 березня 2024 року керівники Європейської служби зовнішньої діяльності у Брюсселі зустрілися з Лі Хуеєм. Вони обговорили війну Росії проти України.

Коментуючи анонсований візит спецпредставника Китаю з питань Євразії Лі Хуея в Україну, голова комітету Ради із зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Мережко висловив думку, що той приїде з метою "зондування ґрунту", а також для того, щоб позиціювати Китай миротворцем.

Під час візиту до Києва Лі показали уламки ракети з Північної Кореї, якою росіяни били по Україні.

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