Сі Цзіньпін поїде до Макрона. Politico: Китай хоче переговорів разом із Росією, погрожує бойкотом
Видання Politico з посиланням на власні джерела пише, що китайський правитель Сі Цзіньпін приїде до Парижа на переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном на початку травня.
За словами чиновників у Парижі та Брюсселі, візит Сі до Франції збігається з 60-річчям дипломатичних відносин між Парижем і Пекіном, а Китай прагне відновити стосунків з Європою, які зіпсувалися через його близькість з Росією.
Зазначається, що у Франції очікують, що це буде "менш святково і ретельніше, враховуючи нинішні економічні та геополітичні ставки".
Одна з офіційних осіб заявила, що Європа вимагає "взаємності у стосунках з Китаєм, особливо в ключовій галузі екологічного переходу".
Інші представники Європейського Союзу вказали, що Китай намагається переконати партнерів України сісти за стіл майбутніх переговорів для закінчення війни, інакше Пекін бойкотуватиме такі зустрічі.
- 4 березня керівники Європейської служби зовнішньої діяльності у Брюсселі зустрілися з Лі Хуеєм. Вони обговорили війну Росії проти України.
- Коментуючи анонсований візит спецпредставника Китаю з питань Євразії Лі Хуея в Україну, голова комітету Ради із зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Мережко висловив думку, що той приїде з метою "зондування ґрунту", а також для того, щоб позиціювати Китай миротворцем.
- Під час візиту до Києва Лі показали уламки ракети з Північної Кореї, якою росіяни били по Україні.
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