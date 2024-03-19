Си Цзиньпин поедет к Макрону. Politico: Китай хочет переговоров с Россией, грозит бойкотом

Politico пишет, что Китай хочет привлечь Россию к переговорам по Украине, иначе будет бойкотировать мирный саммит

Эмманюэль Макрон и Си Цзиньпин (Фото: EPA/NG HAN GUAN)

Издание Politico со ссылкой на собственные источники пишет, что китайский правитель Си Цзиньпин приедет в Париж на переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в начале мая.

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По словам чиновников в Париже и Брюсселе, визит Си во Францию совпадает с 60-летие дипломатических отношений между Парижем и Пекином, а Китай стремится восстановить отношения с Европой, которые испортились из-за его близости с Россией.

Отмечается, что во Франции ожидают, что это будет "менее празднично и более тщательно, учитывая нынешние экономические и геополитические ставки".

Одно из официальных лиц заявило, что Европа требует "взаимности в отношениях с Китаем, особенно в ключевой области экологического перехода".

Другие представители Европейского Союза указали, что Китай пытается убедить партнеров Украины сесть за стол будущих переговоров для окончания войны, иначе Пекин будет бойкотировать такие встречи.

4 марта руководители Европейской службы внешней деятельности в Брюсселе встретились с Ли Хуэем. Они обсудили войну России против Украины.

Комментируя анонсированный визит спецпредставителя Китая по вопросам Евразии Ли Хуэя в Украину, глава комитета Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Мережко высказал мнение, что тот приедет с целью "зондирования почвы", а также для того, чтобы позиционировать Китай миротворцем.

Во время визита в Киев Ли показали обломки ракеты из Северной Кореи, которой россияне били по Украине.

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