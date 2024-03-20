Кулеба: Китай имеет "особые" отношения с Россией, это может остановить войну
Китай может сыграть ключевую роль в завершении войны, поскольку имеет "особые" отношения с Россией. Об этом в интервью итальянской газете La Stampa заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Для меня очевидно, что Китай, безусловно, имеет очень большой потенциал для того, чтобы положить конец этой войне, российской агрессии против Украины, из-за особых отношений, которые он имеет с Россией", – сказал он.
Что касается отношений между Украиной и Китаем, то они, по словам Кулебы, "никогда не испытывали проблем ни в основных вопросах, ни в двусторонних отношениях", поэтому "доверие между нами существует".
Министр подчеркнул, что Киев и Пекин продолжают диалог по формуле мира Владимира Зеленского.
"Главное мирное предложение, которое сейчас есть на столе в мире, – это украинская мирная формула, предложенная президентом Зеленским. И мы работаем над ней, включая созыв первого саммита мира", – сказал глава МИД.
- 4 марта 2024 года руководители Европейской службы внешней деятельности в Брюсселе встретились с Ли Хуэем. Они обсудили войну России против Украины.
- Комментируя анонсированный визит спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя в Украину, председатель комитета Совета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Мережко высказал мнение, что тот приедет с целью "зондирования почвы", а также для того, чтобы позиционировать Китай миротворцем.
- Во время визита в Киев Ли показали обломки ракеты из Северной Кореи, по которой россияне били по Украине.
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