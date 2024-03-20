Кулеба: Китай имеет "особые" отношения с Россией, это может остановить войну

Министр иностранных дел заявил, что Киев и Пекин продолжают диалог по формуле мира Владимира Зеленского

Дмитрий Кулеба (Фото: LIGA.net/Валентина Полищук)

Китай может сыграть ключевую роль в завершении войны, поскольку имеет "особые" отношения с Россией. Об этом в интервью итальянской газете La Stampa заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Для меня очевидно, что Китай, безусловно, имеет очень большой потенциал для того, чтобы положить конец этой войне, российской агрессии против Украины, из-за особых отношений, которые он имеет с Россией", – сказал он.

Что касается отношений между Украиной и Китаем, то они, по словам Кулебы, "никогда не испытывали проблем ни в основных вопросах, ни в двусторонних отношениях", поэтому "доверие между нами существует".

Министр подчеркнул, что Киев и Пекин продолжают диалог по формуле мира Владимира Зеленского.

"Главное мирное предложение, которое сейчас есть на столе в мире, – это украинская мирная формула, предложенная президентом Зеленским. И мы работаем над ней, включая созыв первого саммита мира", – сказал глава МИД.

4 марта 2024 года руководители Европейской службы внешней деятельности в Брюсселе встретились с Ли Хуэем. Они обсудили войну России против Украины.

Комментируя анонсированный визит спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя в Украину, председатель комитета Совета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Мережко высказал мнение, что тот приедет с целью "зондирования почвы", а также для того, чтобы позиционировать Китай миротворцем.

Во время визита в Киев Ли показали обломки ракеты из Северной Кореи, по которой россияне били по Украине.

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