Китай підтримує військову економіку Росії, це життєво важливо для неї — генсек НАТО

Столтенберг заявив, що союзники Росії в Азії життєво важливі для продовження її війни проти України

Єнс Столтенберг (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Китай підтримує військову економіку Росії, а Північна Корея та Іран постачають їй значну кількість зброї та боєприпасів. Про це він повідомив на брифінгу у Брюсселі.

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За його словами, азійські "друзі" Росії є життєво важливими для продовження її агресії проти України.

Він зазначив, що на заміну в підтримку своєї військової економіки Москва "закладає своє майбутнє Пекіну".

Столтенберг заявив, що КНДР та Іран в обмін на військову допомогу отримують російські технології та матеріали, які допомагають їм розвивати свій ракетний та ядерний потенціал.

"Це має наслідки для регіональної та глобальної безпеки", – сказав генсек НАТО.

Раніше стало відомо, що президент США Джо Байден 2 квітня провів телефонну розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном, однією з тем обговорення була Україна. Американський лідер застеріг колегу від військової допомоги росіянам.

4 березня 2024 року керівники Європейської служби зовнішньої діяльності у Брюсселі зустрілися зі спецпредставником Китаю Лі Хуеєм. Вони обговорили війну Росії проти України.

Коментуючи анонсований візит спецпредставника Китаю до Євразії Лі Хуея в Україну, голова комітету Ради із зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Мережко висловив думку, що той приїде з метою "зондування ґрунту", а також для того, щоб позиціювати Китай миротворцем.

Під час візиту до Києва Лі показали уламки ракети з Північної Кореї, якою росіяни били по Україні.

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