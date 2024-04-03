Китай поддерживает военную экономику России, это жизненно важно для нее — генсек НАТО

Столтенберг заявил, что союзники России в Азии жизненно важны для продолжения ее войны против Украины

Йенс Столтенберг (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай поддерживает военную экономику России, а Северная Корея и Иран поставляют ей значительное количество оружия и боеприпасов. Об этом он сообщил на брифинге в Брюсселе.

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По его словам, азиатские "друзья" России жизненно важны для продолжения ее агрессии против Украины.

Он отметил, что взамен на поддержку своей военной экономики Москва "закладывает свое будущее Пекину".

Столтенберг заявил, что КНДР и Иран в обмен на военную помощь получают российские технологии и материалы, которые помогают им развивать свой ракетный и ядерный потенциал.

"Это имеет последствия для региональной и глобальной безопасности", — сказал генсек НАТО.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден 2 апреля провел телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином, одной из тем обсуждения была Украина. Американский лидер предостерег коллегу от военной помощи россиянам.

4 марта 2024 года руководители Европейской службы внешней деятельности в Брюсселе встретились со спецпредставителем Китая Ли Хуэем. Они обсудили войну России против Украины.

Комментируя анонсированный визит спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэея в Украину, председатель комитета Совета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Мережко высказал мнение, что тот приедет с целью "зондирования почвы", а также для того, чтобы позиционировать Китай миротворцем.

Во время визита в Киев Ли показали обломки ракеты из Северной Кореи, которой россияне били по Украине.

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