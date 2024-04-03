"Китай не должен помогать России". Байден провел телефонный разговор с Си Цзиньпином

Джо Байден и Си Цзиньпин (Фото: ЕРА, Li Xhueren)

Президент США Джо Байден 2 апреля провел телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином, одной из тем обсуждения была Украина. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

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По данным журналистов, в ходе беседы Байден затронул темы борьбы с производством наркотиков, конфликта на Ближнем Востоке, ядерной программы Северной Кореи и поддержки Китаем России.

Американский президент подчеркнул, что Китай не должен помогать России в восстановлении военно-промышленной базы. Это связано с тем, что КНР взяла на себя часть торговли, прекращенную европейскими странами, что позволило Москве восстановить возможности по производству оружия, пишет NYT.

В МИД Китая в свою очередь отметили, что "президенты признали телефонный разговор откровенным и конструктивным и согласились продолжать диалог".

4 марта 2024 года руководители Европейской службы внешней деятельности в Брюсселе встретились со спецпредставителем Китая Ли Хуэем. Они обсудили войну России против Украины.

Комментируя анонсированный визит спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэея в Украину, председатель комитета Совета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Мережко высказал мнение, что тот приедет с целью "зондирования почвы", а также для того, чтобы позиционировать Китай миротворцем.

Во время визита в Киев Ли показали обломки ракеты из Северной Кореи, которой россияне били по Украине.

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