"Китай не має допомагати Росії". Байден провів телефонну розмову з Сі Цзіньпіном

Джо Байден та Сі Цзіньпін (Фото: ЕРА, Li Xhueren)

Президент США Джо Байден 2 квітня провів телефонну розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном, однією з тем обговорення була Україна. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на високопоставленого американського чиновника.

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За даними журналістів, під час розмови Байден торкнувся тем боротьби з виробництвом наркотиків, конфлікту на Близькому Сході, ядерної програми Північної Кореї та підтримки Китаєм Росії.

Американський президент наголосив, що Китай не повинен допомагати Росії у відновленні військово-промислової бази. Це пов'язано з тим, що КНР взяла на себе частину торгівлі, яку припинили європейські країни, що дозволило Москві відновити можливості з виробництва зброї, пише NYT.

В МЗС Китаю своєю чергою зазначили, що "президенти визнали телефонну розмову відвертою і конструктивною та погодилися продовжувати діалог".

4 березня 2024 року керівники Європейської служби зовнішньої діяльності у Брюсселі зустрілися зі спецпредставником Китаю Лі Хуеєм. Вони обговорили війну Росії проти України.

Коментуючи анонсований візит спецпредставника Китаю з питань Євразії Лі Хуеєя в Україну, голова комітету Ради із зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Мережко висловив думку, що той приїде з метою "зондування ґрунту", а також для того, щоб позиціювати Китай миротворцем.

Під час візиту до Києва Лі показали уламки ракети з Північної Кореї, якою росіяни били по Україні.

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