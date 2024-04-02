"Дали чітко зрозуміти": у Держдепі США застерегли Китай від військової співпраці з Росією

Російський диктатор Володимир Путін та очільник Китаю Сі Цзіньпін (Фото: EPA)

Спікер Державного департаменту США Меттью Міллер заявив, що Америка стурбована посиленням співпраці Росії та Китаю й тому, "чітко дала зрозуміти", що проти будь-якої підтримки Китаєм РФ. Про це він заявив під час брифінгу.

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Відповідаючи на запитання щодо запланованого саміту лідерів РФ та Китаю, Міллер наголосив, що США виступають проти дій Китаю, які б підтримували війну Росії проти України.

"Ми дуже чітко дали зрозуміти, що ми проти того, щоб Китай робив будь-які кроки, які б допомагали підтримувати агресію РФ в Україні", – акцентував Міллер.

1 квітня міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне, перебуваючи з одноденним візитом у Китаї, заявив, що Париж очікує від Пекіна "дуже чітких сигналів" Москві щодо війни в Україні.

4 березня 2024 року керівники Європейської служби зовнішньої діяльності у Брюсселі зустрілися зі спецпредставником Китаю Лі Хуеєм. Вони обговорили війну Росії проти України.

Коментуючи анонсований візит спецпредставника Китаю з питань Євразії Лі Хуеєя в Україну, голова комітету Ради із зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Мережко висловив думку, що той приїде з метою "зондування ґрунту", а також для того, щоб позиціювати Китай миротворцем.

Під час візиту до Києва Лі показали уламки ракети з Північної Кореї, якою росіяни били по Україні.

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