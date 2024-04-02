"Дали четко понять": в Госдепе США предостерегли Китай от военного сотрудничества с РФ

Российский диктатор Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин (Фото: EPA)

Спикер Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что Америка обеспокоена усилением сотрудничества России и Китая и потому, "четко дала понять", что против любой поддержки Китаем РФ. Об этом он заявил во время брифинга.

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Отвечая на вопрос о запланированном саммите лидеров РФ и Китая, Миллер подчеркнул, что США выступают против действий Китая, поддерживающих войну России против Украины.

"Мы очень четко дали понять, что мы против того, чтобы Китай предпринимал любые шаги, которые помогали бы поддерживать агрессию РФ в Украине", – акцентировал Миллер.

1 апреля министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, находясь с однодневным визитом в Китае, заявил, что Париж ожидает от Пекина "очень четких сигналов" Москве о войне в Украине.

4 марта 2024 года руководители Европейской службы внешней деятельности в Брюсселе встретились со спецпредставителем Китая Ли Хуэем. Они обсудили войну России против Украины.

Комментируя анонсированный визит спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэея в Украину, председатель комитета Совета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Мережко высказал мнение, что тот приедет с целью "зондирования почвы", а также для того, чтобы позиционировать Китай миротворцем.

Во время визита в Киев Ли показали обломки ракеты из Северной Кореи, по которой россияне били по Украине.

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