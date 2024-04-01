Глава МЗС Франції: Ми очікуємо від Китаю дуже чітких сигналів Росії

Стефан Сежурне та Ван І (Фото: Sipa/AP/Pedro Pardo)

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне, перебуваючи з одноденним візитом у Китаї, заявив, що Париж очікує від Пекіна "дуже чітких сигналів" Москві щодо війни в Україні. Про це повідомляє Le Dauphine.

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"Ми очікуємо, що КНР надішле Росії дуже чіткі сигнали. Китай, вочевидь, відіграє ключову роль у забезпеченні незалежності України та поваги до міжнародного права, включно з її суверенітетом", – сказав він.

Сежурне зазначив, що російсько-українська війна стосується всієї міжнародної спільноти, і нагадав, що світ регулярно закликає Китай відігравати активнішу роль у цьому конфлікті, використовуючи свій вплив на Росію.

"Не буде безпеки для європейців, якщо не буде миру відповідно до міжнародного права. Тому для нас це дуже важливе питання, і саме тому Франція має намір підтримувати тісний діалог із Китаєм", – висловився глава французького МЗС.

4 березня 2024 року керівники Європейської служби зовнішньої діяльності у Брюсселі зустрілися зі спецпредставником Китаю Лі Хуеєм. Вони обговорили війну Росії проти України.

Коментуючи анонсований візит спецпредставника Китаю з питань Євразії Лі Хуеєя в Україну, голова комітету Ради із зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Мережко висловив думку, що той приїде з метою "зондування ґрунту", а також для того, щоб позиціювати Китай миротворцем.

Під час візиту до Києва Лі показали уламки ракети з Північної Кореї, якою росіяни били по Україні.

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