Глава МИД Франции: Мы ожидаем от Китая очень четких сигналов России

Стефан Сежурне прибыл с однодневным визитом в Китай, чтобы обсудить, в частности, вопросы российско-украинской войны

Стефан Сежурне и Ван И (Фото: Sipa/AP/Pedro Pardo)

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, находясь с однодневным визитом в Китае, заявил, что Париж ожидает от Пекина "очень четких сигналов" Москве относительно войны в Украине. Об этом сообщает Le Dauphine.

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"Мы ожидаем, что КНР пришлет России очень четкие сигналы. Китай, очевидно, играет ключевую роль в обеспечении независимости Украины и уважения международного права, включая ее суверенитет", – сказал он.

Сежурне отметил, что российско-украинская война касается всего международного сообщества, и напомнил, что мир регулярно призывает Китай играть более активную роль в этом конфликте, используя свое влияние на Россию.

"Не будет безопасности для европейцев, если не будет мира в соответствии с международным правом. Поэтому для нас это очень важный вопрос, и именно поэтому Франция намерена поддерживать тесный диалог с Китаем", – сказал глава французского МИД.

4 марта 2024 года руководители Европейской службы внешней деятельности в Брюсселе встретились со спецпредставителем Китая Ли Хуэем. Они обсудили войну России против Украины.

Комментируя анонсированный визит спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэея в Украину, председатель комитета Совета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Мережко высказал мнение, что тот приедет с целью "зондирования почвы", а также для того, чтобы позиционировать Китай миротворцем.

Во время визита в Киев Ли показали обломки ракеты из Северной Кореи, по которой россияне били по Украине.

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