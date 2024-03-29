Китай не коментує російський "мирний план". Речник МЗС каже: Діятимемо у свій спосіб
Речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь заявив на брифінгу, що не коментуватиме запропоновані Росією "мирні ініціативи". Натомість Пекін домагатиметься просування власного "мирного плану" для врегулювання російсько-української війни.
Російські пропагандисти запитали у Лінь, як Китай ставиться до російського "плану миру".
Він уникнув відповіді на запитання, зазначивши лише, що Пекін дотримується "чіткої та послідовної" позиції щодо війни в Україні.
"Ми завжди були віддані конструктивній ролі у досягненні припинення вогню, зупинці бойових дій і політичному врегулюванні кризи. І ми продовжуватимемо переконувати в необхідності миру та сприятимемо переговорам у свій спосіб, щоб просунути якнайшвидше політичне врегулювання кризи", – наголосив речник МЗС КНР.
- 4 березня керівники Європейської служби зовнішньої діяльності у Брюсселі зустрілися зі спецпредставником Китаю Лі Хуеєм. Вони обговорили війну Росії проти України.
- Коментуючи анонсований візит спецпредставника Китаю з питань Євразії Лі Хуеєя в Україну, голова комітету Ради із зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Мережко висловив думку, що той приїде з метою "зондування ґрунту", а також для того, щоб позиціювати Китай миротворцем.
- Під час візиту до Києва Лі показали уламки ракети з Північної Кореї, якою росіяни били по Україні.
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